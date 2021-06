Le Secrétaire général se dit honoré par la décision du Conseil de sécurité de recommander à l’Assemblée générale de lui confier un second mandat

La déclaration suivante a été communiquée, mardi 8 juin 2021, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU :

La décision prise aujourd’hui par le Conseil de sécurité de recommander à l’Assemblée générale que j’accomplisse un deuxième mandat en tant que Secrétaire général de l’ONU est un grand honneur. Je suis très reconnaissant aux membres du Conseil pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Ma gratitude s’étend également au Portugal pour m’avoir à nouveau désigné.

Ce fut un immense privilège d’être au service de « Nous, les peuples » et à la tête des femmes et des hommes extraordinaires de cette Organisation depuis quatre ans et demi, alors que nous avons été confrontés à tant de défis complexes.

Poursuivre, en tant que Secrétaire général de l’ONU, les buts et principes de la Charte est un devoir des plus nobles. Je serais profondément touché si l’Assemblée générale me confiait les responsabilités d’un deuxième mandat.