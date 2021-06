LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE SAHEL CONDAMNE L’ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LES CIVILS INNOCENTS A SOLHAN, AU BURKINA FASO

contre des civils innocents à Solhan, dans la province de la Yagha, dans le nord du pays, et qui aurait fait une centaine de mort et plusieurs blessés.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF, condamne l’attaque terroriste abjecte perpétrée dans la nuit

M. ANNADIF présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie aux familles des victimes ainsi qu’au Gouvernement et au peuple du Burkina Faso, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Représentant spécial demande au Gouvernement de faire tout son possible pour appréhender et traduire les auteurs de ce crime en justice.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel réaffirme le soutien des Nations Unies au Gouvernement et au peuple Burkinabè dans leurs efforts inlassables pour lutter contre le terrorisme et consolider la paix et le développement.