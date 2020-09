Covid-19 : pour l’OMS, le retour à l’école et au travail doit se faire en toute sécurité

A la veille de la rentrée scolaire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté lundi pour que les retours à l’école et sur le lieu de travail se fassent en toute sécurité.

« L’OMS soutient pleinement les efforts visant à rouvrir les économies et les sociétés. Nous voulons voir les enfants retourner à l’école et les gens retourner au travail – mais nous voulons que cela se fasse en toute sécurité », a souligné le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuelle organisé le 31 août depuis Genève.

Après des mois de Covid-19, la fatigue et l’exaspération se font sentir parmi la population, mais aucun pays ne peut prétendre que la pandémie est terminée, a averti le chef de l’OMS.

« La réalité est que ce coronavirus se propage facilement, il peut être mortel pour les personnes de tout âge et la plupart des gens restent vulnérables », a-t-il dit.

« Si les pays veulent vraiment rouvrir, ils doivent prendre au sérieux la suppression de la transmission (du virus) et sauver des vies. Rouvrir sans contrôle est la recette du désastre », a prévenu le Dr. Tedros.

Pour soutenir les pays dans leurs efforts de réouverture de leurs économies, l’OMS dispose d’une gamme de conseils fondés sur des preuves, qui peuvent être appliqués dans différents scénarios de transmission.

« Récemment, nous avons publié des conseils pour les hôtels et autres hébergements, ainsi que des conseils pour les cargos et les bateaux de pêche », a détaillé le Directeur général, soulignant l’engagement de son agence à aider chaque secteur à rouvrir « d’une manière aussi sûre que possible ».

Eviter les rassemblements risqués et protéger les plus vulnérables

L’OMS appelle tous les pays, toutes les communautés et tous les individus à adopter et respecter les mesures permettant de contrôler du coronavirus.

L’organisation d’événements qui peuvent amplifier la transmission du virus doit ainsi être évitée. « La Covid-19 se propage très efficacement parmi les groupes de personnes », a dit le Dr. Tedros. « Dans de nombreux pays, nous avons vu des flambées explosives liées à des rassemblements de personnes dans des stades, des boîtes de nuit, des lieux de culte et dans d’autres foules », a-t-il rappelé comme exemples.

S’il existe des moyens d’organiser des rassemblements en toute sécurité dans certains endroits, l’OMS estime que les décisions sur la manière et le moment de les autoriser doivent être prises avec une approche prenant en compte les risques et le contexte local. « Les pays ou les communautés connaissant une transmission communautaire importante peuvent avoir besoin de reporter les événements pendant une courte période pour réduire la transmission », a ainsi indiqué le Directeur général.

L’OMS souligne, par ailleurs, que la réduction du nombre de décès liés à la Covid-19 passe inévitablement par la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes âgées, celles souffrant de maladies sous-jacentes ainsi que les travailleurs essentiels.

« En protégeant ceux qui sont le plus à risque, les pays peuvent sauver des vies, empêcher les gens de tomber gravement malades et alléger la pression sur leurs systèmes de santé », a expliqué le Dr. Tedros.

Respecter les gestes barrières efficaces

L’OMS invite chaque personne à respecter les gestes barrières efficaces pour se protéger elles-mêmes et protéger les autres : rester à au moins un mètre des autres, se laver les mains régulièrement, porter un masque. Les espaces fermés, les sites bondés et les lieux de contact rapproché doivent être évités, insiste l’agence onusienne.

Les gouvernements sont également appelés à prendre des mesures adaptées pour trouver, isoler, tester et soigner les cas, ainsi que retracer et mettre en quarantaine les contacts de cas. « Les ordres de confinement généralisés peuvent être évités si les pays prennent des interventions temporaires et ciblées géographiquement », a dit le Dr. Tedros.