Covid-19 : « Une crise sanitaire dont les effets seront ressentis pour les décennies à venir » (OMS)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé samedi de maintenir l’urgence sanitaire internationale pour le coronavirus six mois après l’avoir décrétée.

L’OMS a réuni vendredi pour la quatrième fois son Comité d’urgence pour la Covid-19 six mois après avoir déclaré le coronavirus « urgence sanitaire de portée sanitaire internationale ». Le Comité a conclu, à l’unanimité de ses membres, que le virus constitue toujours une urgence sanitaire mondiale. Un constat qu’a repris et confirmé le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans une déclaration publiée samedi, le Comité a souligné que la pandémie – plus de 17 millions de cas dans le monde dont plus de 675.000 décès en date du 1er août 2020 – devrait s’inscrire sur une longue durée.

« Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n’en voit qu’une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir », a déclaré vendredi le Dr Tedros, lors de la réunion du Comité.

Le chef de l’OMS a rappelé que la guerre contre le virus est encore loin d’être gagnée et que les résultats de la réponse variaient selon les Etats. « De nombreux pays qui pensaient avoir passé le pire sont maintenant aux prises avec de nouvelles flambées. Certains qui ont été moins touchés au cours des premières semaines connaissent maintenant une augmentation du nombre de cas et de décès. Et certains qui ont connu de grandes flambées les ont maîtrisés », a précisé le Dr. Tedros.

Covid-19 : ce qu’a dit le Comité d’urgence de l’OMS

Après une iscussion approfondie et un examen des preuves, le Comité d’urgence de l’OMS sur la Covid-19 a convenu à l’unanimité de ses membres que l’épidémie constituait toujours une urgence de santé publique de portée internationale et a transmis son avis au Dr. Tedros qui l’a confirmé.

Le Comité a souligné l’importance d’efforts soutenus de la réponse au virus à tous les niveaux : communautaires, nationaux, régionaux et mondial. Il a émis une série de recommandations à la fois à l’OMS et aux États parties.

Il a conseillé à l’OMS de continuer à mobiliser les organisations multilatérales mondiales et régionales et les partenaires pour la préparation et la riposte à la Covid-19, afin d’aider les États membres à maintenir les services de santé, tout en accélérant la recherche et l’accès éventuel aux diagnostics, aux thérapies et aux vaccins.

L’instance de l’OMS a conseillé aux pays de soutenir ces efforts de recherche, y compris par le biais de financements, et de s’associer aux efforts visant à permettre une allocation équitable des diagnostics, des thérapies et des vaccins en s’engageant dans l’accélérateur d’accès aux outils contre la Covid-19 (ACT), entre autres initiatives.

Le comité a également conseillé aux pays de renforcer la surveillance de la santé publique pour l’identification des cas et la recherche des contacts, y compris dans les milieux à faibles ressources, vulnérables ou à haut risque, et de maintenir les services de santé essentiels avec un financement, des fournitures et des ressources humaines suffisants.

Il a été conseillé aux pays de mettre en œuvre des mesures et des conseils proportionnés sur les voyages, fondés sur des évaluations des risques, et de revoir ces mesures régulièrement.