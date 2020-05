Pakistan : l’ONU attristée par l’accident aérien meurtrier à Karach

Les Nations Unies ont exprimé leur tristesse après l’accident aérien meurtrier survenu le 22 mai à Karachi, au Pakistan.

Vendredi, un avion Airbus A320 de la compagnie aérienne Pakistan International Airline (PIA) s’est écrasé sur un quartier résidentiel de Karachi, la plus grande ville du pays.

A quelques jours de la fin du Ramadan, cet accident a coûté la vie à 97 personnes à bord du vol 8303 qui était parti de Lahore dans l’est du Pakistan pour rejoindre Karachi, ville portuaire du sud du pays.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit attristé par l’annonce de cet accident. « Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et aux familles de ceux qui ont malheureusement perdu la vie », a-t-il déclaré sur Twitter le jour de l’accident.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a également fait par de sa tristesse face à la « perte tragique de vies » causée par cet accident aérien.

M. Guterres et Salvatore Sciacchitano, le Président du Conseil de l’OACI, ont présenté leurs plus profondes condoléances aux familles des victimes. Le chef de l’ONU a souhaité un rétablissement rapide et complet aux personnes qui ont été blessées.