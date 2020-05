Covid-19 : l’OMS déterminée à poursuivre la lutte mondiale contre la pandémie

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) entend continuer à mener la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19 qui « menace de déchirer le tissu de la coopération internationale ».

A la clôture de la 73e Assemblée mondiale de la santé (AMS), le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remercié « les nombreux États membres qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité » lors de cette réunion ministérielle annuelle exceptionnellement organisée sur deux jours au lieu de deux semaines et en format virtuel en raison du coronavirus.

« L’OMS se concentre maintenant sur la lutte contre la pandémie avec tous les outils à sa disposition », a ajouté le Dr Tedros, rappelant la détermination de son organisation à continuer à réunir les meilleurs experts du monde entier pour élaborer des conseils techniques fondés. L’agence onusienne entend poursuivre ses activités de recherche et de développement afin de mettre au point des preuves concernant les vaccins, les diagnostics et les thérapies.

Le chef de l’OMS a également salué une résolution de l’Union européenne (UE), adoptée par consensus par les 194 États membres de l’OMS, qui appelle à une évaluation indépendante de la réponse internationale, « y compris, mais sans s’y limiter, la réponse de l’OMS ». « Nous voulons plus que quiconque que l’on rende des comptes », a déclaré M. Tedros, tout en rappelant la volonté de son organisation « à assurer un leadership stratégique pour coordonner la réponse mondiale » à la pandémie.

L’OMS n’abandonnera jamais

Si « la Covid-19 nous a volé des vies et des moyens de subsistance et ébranlé les fondations de notre monde », ce n’est pas pour autant le moment de baisser les bras, souligne toutefois l’OMS. L’agence onusienne entend continuer à travailler avec les pays et tous les partenaires concernés pour garantir un accès équitable aux outils de prévention, de détection et de traitement de la Covid-19.

« Nous continuerons à aider les pays à se préparer et à réagir », a insisté le Dr Tedros. L’OMS s’engage également à poursuivre la fourniture de diagnostics, d’équipements de protection individuelle et d’autres matériaux médicaux. « Nous continuerons à travailler jour et nuit pour soutenir les pays et les populations les plus vulnérables », a fait valoir le chef de l’agence onusienne.

« Pour tout ce que la Covid-19 nous a pris, elle nous a aussi donné quelque chose : un rappel de ce qui compte vraiment », a relevé le chef de l’OMS, insistant sur « la possibilité de forger un avenir commun ». « Des jours sombres et difficiles nous attendent peut-être. Mais guidés par la science, ensemble nous les surmonterons », a-t-il poursuivi, non sans rappeler que « l’espoir est l’antidote à la peur ».

« Que la solidarité soit l’antidote à la division. Que notre humanité commune soit l’antidote à notre menace commune. Aujourd’hui plus que jamais », a martelé le Dr. Tedros à la fin de cette AMS écourté et largement dominé par le coronavirus.

Aux 194 pays membres, le chef de l’OMS a insisté sur le devoir de solidarité parce que « nous sommes plus forts ensemble » et que « nous partageons les mêmes aspirations à un monde pacifique et harmonieux ». Une façon de réaffirmer la doctrine affichée depuis le début de la pandémie, à savoir que l’objectif est de sauver des vies. « Il y a une chose que nous ne ferons pas : nous n’abandonnerons jamais, jamais. Parce que c’est ce que vous, nos États membres, attendez. Et c’est ce dont le monde a besoin », a conclu le Dr. Tedros.