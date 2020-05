L’ONU exhorte à s’unir contre la haine et la violence qui visent les personnes LGBTI

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé les peuples du monde à soutenir le droit de vivre libres et égaux, dans un message publié dimanche à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie.

Cette commémoration intervient alors que le monde continue à lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui a accru la vulnérabilité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI).

« Déjà confrontées à des préjugés, des attaques et des meurtres simplement pour ce qu’elles sont ou ce qu’elles aiment, de nombreuses personnes LGBTI doivent faire face à une stigmatisation accrue du fait du virus, ainsi qu’à de nouveaux obstacles lorsqu’elles cherchent à se faire soigner », a déclaré M. Guterres.

« On rapporte également que les directives Covid-19 sont utilisées abusivement par la police pour cibler les personnes et organisations LGBTI », a-t-il ajouté.

En fait, la crise a aggravé la situation des personnes LGBTI, selon la Haut- Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.

« Les personnes LGBTI sont souvent exposées à une stigmatisation, une discrimination et une violence supplémentaires, y compris lorsqu’elles cherchent à obtenir des services médicaux – et peut-être le plus triste de tous, au sein de leur propre famille pendant les confinements », a-t-elle déclaré.

« Dans certains endroits, elles sont également traitées comme des boucs émissaires pour la propagation du virus », a-t-elle ajouté.

Faisant référence au thème de la Journée internationale, Mme Bachelet a exhorté tout le monde à se dresser contre la haine et à « briser le silence » qui entoure la discrimination et la violence subies par les personnes LGBTI.

« Contrecarrons les attitudes et les récits homophobes, transphobes et biphobes qui ont un impact si dévastateur sur la vie de tant d’êtres humains dans le monde »”, a exhorté Mme Bachelet.

De son côté, le Secrétaire général a souligné qu’à mesure que la pandémie se développe, l’ONU continuera à mettre en lumière les injustices dont sont victimes les personnes LGBTI, ainsi que d’autres injustices.

« Ensemble, soyons unis contre la discrimination et pour le droit de tous à vivre libres et égaux en dignité et en droits », a-t-il conclu.