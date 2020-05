Eau, assainissement et hygiène : les dirigeants mondiaux appellent à agir contre la Covid-19

Les chefs d’État, de gouvernement et les dirigeants des agences des Nations Unies, des institutions financières internationales, de la société civile, du secteur privé, de la recherche et de l’apprentissage se mobilisent autour d’un appel à la priorisation de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans la réponse contre la Covid-19.

Tant qu’il n’y a pas de vaccin ou de traitement pour la Covid-19, il n’y a pas de meilleur remède que la prévention. C’est ce que met en avant SWA (Sanitation and Water for All), une plate-forme mondiale pour atteindre l’Objectif de développement durable 6 des Nations Unies qui visa à assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous.

Ses partenaires partagent la conviction que la prise de décisions dirigée par le gouvernement, collaborative et multipartite conduit à des solutions plus efficaces et durables.

L’eau, l’assainissement et l’hygiène des mains, ainsi que l’éloignement physique, sont donc essentiels pour prévenir la propagation de la Covid-19, et constituent une première ligne de défense contre cette grave menace pour les vies et les systèmes de santé, ont-ils déclaré. Le lavage des mains à l’eau et au savon tue le virus mais nécessite l’accès à l’eau courante en quantité suffisante.

Les plans d’intervention – aux niveaux national, régional et mondial – doivent donc donner la priorité aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, ont-ils ajouté.

Les dirigeants reconnaissent que le rôle de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans la prévention de la propagation de la Covid-19, permettra de sauver des vies.

Les signataires, responsables nationaux, régionaux et mondiaux s’engagent sur 5 objectifs :

Donner à chacune et chacun l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, éliminer les inégalités et ne laisser personne de côté, prendre soin des personnes les plus vulnérables à la Covid-19.

Travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes de manière coordonnée pour améliorer les services d’eau et d’assainissement, et protéger les populations contre la Covid-19.

Veiller à ce que les systèmes d’eau et d’assainissement soient résilients et durables afin de protéger la santé des personnes et de soutenir les systèmes de santé nationaux.

Donner la priorité à la mobilisation de financements pour soutenir les pays dans leur réponse à cette crise., en apportant des solutions à long terme pour l’accès à l’eau, l’assainissement et à l’hygiène pour tous.

Fournir des informations précises, transparentes et rationnelles, basées sur des faits scientifiques et accessibles à tous,

La Covid-19 n’est pas la première et ne sera pas la dernière épidémie à laquelle les pays seront confrontés. La résilience aux crises futures dépend des mesures prises maintenant, ainsi que des politiques, des institutions et des capacités mises en place en temps normal, ont-ils ajouté.

« Faisons-en sorte que cette menace ne soit pas une occasion manquée de réaliser notre vision d’un accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène », ont conclu les signataires.