Nouveau partenariat de l’ONU pour améliorer l’accès aux technologies sanitaires vitales contre la Covid-19

Plusieurs agences des Nations Unies ont lancé mardi un partenariat pour l’accès aux technologies dans le cadre d’un effort conjoint visant à accroître la production locale de technologies sanitaires vitales pour la Covid-19

« Maintenant, plus que jamais, la communauté mondiale doit s’unir pour sauver des vies et assurer un avenir durable. Les inégalités exacerbent la fracture technologique et numérique en ce qui concerne les opportunités pour les jeunes, créant un fossé qui menace de les laisser derrière », a déclaré Amina J. Mohammed, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies.

« Accroître l’accès aux technologies nécessaires par le biais de partenariats, est un élément crucial de la réponse sanitaire, humanitaire et socio-économique de l’ONU dans le cadre de la Covid-19 », a-t-elle ajouté.

Le nouveau Partenariat pour l’accès aux technologies (PAT) a été lancé dans le cadre d’une approche coordonnée visant à renforcer les réponses des pays en développement à la Covid-19 et à accroître l’accès aux technologies de santé vitales.

Cet effort a été initié par la Banque de technologie des Nations Unies, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS),

Alors que la demande d’équipements de protection individuelle, de dispositifs médicaux et de diagnostics augmente de manière exponentielle dans le contexte de la pandémie mondiale, les pays aux ressources limitées sont souvent incapables d’acheter ou de produire les outils dont ils ont besoin pour mettre en place des réponses efficaces à la Covid-19.

Le manque d’accès à l’expertise technique, à la formation et aux cadres réglementaires limite également la production locale d’équipements essentiels dans ces régions, en particulier pour les produits plus complexes comme les ventilateurs.

Remédier aux pénuries critiques

Le nouveau partenariat vise à remédier aux pénuries critiques de technologies et d’équipements sanitaires essentiels en mettant en relation les fabricants disposant d’une expertise critique et les fabricants émergents des pays en développement afin qu’ils partagent les informations, l’expertise technique et les ressources nécessaires à l’augmentation de la production de ces outils.

Le partenariat aidera également les pays à mettre au point des technologies et des équipements abordables qui répondent aux normes de qualité et de sécurité.

Le PAT sera dirigé par la Banque de technologie des Nations Unies pour les pays les moins avancés, créée en 2016 pour aider les gouvernements à développer et à adapter les nouvelles technologies. L’initiative, qui est ouverte à tous les pays en développement, sera également soutenue par ses principaux partenaires, le PNUD, la CNUCED et l’OMS.

« Sans accès aux technologies vitales, de nombreux pays en développement ne sont pas préparés à l’impact potentiellement dévastateur de la Covid-19 », a affirmé Joshua Setipa, Directeur général de la Banque de technologie des Nations Unies.

« En permettant aux pays en développement de produire eux-mêmes ces technologies, nous pouvons contribuer à les mettre sur la voie de la reprise », a-t-il ajouté.

L’initiative est guidée par le Programme 2030 pour le développement durable et l’appel des Nations Unies à la responsabilité partagée et à la solidarité pendant la crise de Covid-19.

« Le rôle du PAT dans la promotion d’un accès plus équitable aux technologies sanitaires essentielles est fondamental pour aider les pays en développement à répondre aux effets immédiats et dévastateurs de la Covid-19 », a souligné Achim Steiner, Administrateur du PNUD.

« En outre, les efforts du partenariat pour accroître l’accès aux connaissances, aux outils techniques et aux conseils essentiels renforceront la résilience des pays et des sociétés face aux chocs futurs – tout en contribuant à leur redressement socio-économique », a-t-il fait remarquer.

Contrer les effets socio-économiques de la pandémie

Le partenariat est centré sur l’approche globale du système de développement des Nations Unies pour contrer les effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19, qui comprend l’augmentation de la capacité mondiale de dépistage et de traitement, la fourniture de protections sociales pour les plus vulnérables et la résilience des pays face aux futures pandémies.

« La Covid-19 nous a montré qu’une flambée de maladie, où que ce soit, est une menace partout. Nous devons nous unir pour soutenir tous les pays et garantir un accès équitable aux technologies qui sauvent des vies », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

« Il est essentiel d’élargir l’accès aux médicaments et aux technologies de la santé dans ces pays pour ralentir les nouvelles infections et éviter des décès inutiles », a-t-il fait valoir.

Le PAT collaborera également avec d’autres initiatives pertinentes pour garantir la coordination et la complémentarité des efforts de lutte contre la Covid-19.

« Le Partenariat pour l’accès aux technologies peut constituer une partie importante de l’effort visant à aider les pays en développement à se remettre de cette crise », a déclaré Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la CNUCED.

« En développant les compétences et les capacités des fabricants locaux, l’initiative peut stimuler l’innovation et contribuer à une croissance économique inclusive », a-t-il conclu.