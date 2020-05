L’UNICEF lance un appel de 1,6 milliard de dollars pour les besoins croissants des enfants touchés par le coronavirus

L’UNICEF lance un appel de 1,6 milliard de dollars pour soutenir sa réponse humanitaire en faveur des enfants touchés par la pandémie de Covid-19, soit pratiquement un milliard de dollars de plus que le montant demandés dans un appel similaire lancé fin mars.

« La pandémie est une crise sanitaire qui devient rapidement une crise des droits de l’enfant », a déclaré la Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Henrietta Fore.

« Les écoles sont fermées, les parents sont sans emploi et les familles sont de plus en plus mises à rude épreuve. Alors que nous commençons à imaginer à quoi ressemblerait un monde post-Covid, ces fonds nous aideront à répondre à la crise, à nous remettre de ses conséquences et à protéger les enfants de ses répercussions », a-t-elle ajouté.

Cette augmentation reflète les conséquences socio-économiques dévastatrices de la maladie et les besoins croissants des familles.

Alors que l’épidémie entre dans son cinquième mois, les coûts des fournitures, de l’expédition et du devoir de diligence augmentent de façon spectaculaire.

L’accès aux services essentiels comme les soins de santé et la vaccination de routine a déjà été compromis pour des centaines de millions d’enfants, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la mortalité infantile.

Parallèlement, les répercussions sur la santé mentale et l’impact psychosocial des restrictions de mouvement, des fermetures d’écoles et de l’isolement qui s’ensuit sont susceptibles d’intensifier des niveaux de stress déjà élevés, en particulier pour les enfants vulnérables.

Des centaines de millions d’enfants affectés

Selon une analyse de l’UNICEF, quelque 77 % des enfants de moins de 18 ans dans le monde, soit 1,8 milliard, vivent dans l’un des 132 pays où des restrictions de mouvement sont en vigueur sous une forme ou une autre en raison de la Covid-19.

Les facteurs de risque de violence, de maltraitance et de négligence sont en augmentation pour les enfants « les femmes sont plus exposées à la violence sexuelle et sexiste ».

Dans de nombreux cas, les enfants réfugiés, migrants et déplacés à l’intérieur du pays, ainsi que les rapatriés, ont un accès réduit aux services et à la protection et sont de plus en plus exposés à la xénophobie et à la discrimination.

« Nous avons vu ce que la pandémie fait aux pays dont les systèmes de santé sont développés et nous sommes préoccupés par ce qu’elle ferait aux pays dont les systèmes sont plus faibles et les ressources disponibles moins importantes », a déclaré Mme Fore.

L’UNICEF concentre sa réponse à la pandémie sur les pays qui connaissent déjà des crises humanitaires – en s’efforçant à la fois de prévenir la transmission et d’atténuer les effets collatéraux sur les enfants, les femmes et les populations vulnérables, notamment en ce qui concerne l’accès à la santé, à la nutrition, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation et à la protection.

Des efforts tous azimuts

L’UNICEF a reçu à ce jour 215 millions de dollars US pour soutenir sa réponse à la pandémie. Un financement supplémentaire aidera l’UNICEF à tirer parti des résultats déjà obtenus, notamment grâce à ses efforts qui ont permis de sensibiliser à la prévention 1,67 milliard de personnes sur la Covid-19 et le lavage des mains et l’hygiène en matière de toux et d’éternuements.

Grâce aux efforts de l’UNICEF, plus de 12 millions de personnes ont reçu des fournitures essentielles pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

De plus, le Fonds a expédié plus de 6,6 millions de gants, 1,3 million de masques chirurgicaux, 428 000 respirateurs N95, 291 000 blouses, 13 000 lunettes de protection, 63 500 écrans faciaux, 200 concentrateurs d’oxygène et 34 500 tests de diagnostic pour la Covid-19, afin d’aider 52 pays à faire face à la pandémie.

En outre, près de 80 millions d’enfants ont bénéficié d’un enseignement à distance ou à domicile ; plus de 10,9 millions d’enfants et de femmes recevant des services de santé essentiels dans des établissements soutenus par l’UNICEF ; et plus de 830 000 enfants, parents et soignants ont bénéficié d’un soutien communautaire en matière de santé mentale et de soutien psychosocial.