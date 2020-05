Le coronavirus perturbe les routes du trafic de drogue et crée une pénurie mondiale

La production et la distribution de cocaïne semblent être perturbées dans les pays producteurs d’Amérique latine, tandis que la pénurie d’héroïne en Europe et en Amérique du Nord pousse ses consommateurs à recourir à des pratiques encore plus dangereuses. La récession économique à long terme causée par la pandémie pourrait entraîner une transformation profonde et durable des marchés de la drogue.

Selon un nouveau rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les mesures mises en œuvre par les gouvernements pour endiguer la pandémie de Covid-19 ont entraîné la perturbation des routes aériennes de trafic de drogue, ainsi qu’une réduction spectaculaire des transports terrestres.

En général, certaines chaînes d’approvisionnement en drogue ont été perturbées et les trafiquants cherchent des itinéraires alternatifs, y compris maritimes, en fonction de la marchandise.

Les drogues synthétiques, telles que la méthamphétamine, ont tendance à faire l’objet d’un trafic aérien à travers les continents plus que d’autres types de drogues. Par conséquent, les restrictions sur les voyages aériens sont susceptibles d’avoir un effet particulièrement drastique sur ce fret illégal. La plupart des trafics de cocaïne se font par voie maritime, si bien que de grosses cargaisons continuent d’être détectées dans les ports européens pendant la pandémie.

Jusqu’à présent, le trafic d’héroïne s’est fait principalement par voie terrestre. Mais en raison de la pandémie, les routes maritimes semblent être de plus en plus utilisées pour le trafic, comme en témoignent les saisies d’opiacés dans l’océan Indien.

Toutefois, le trafic de cannabis n’est pas forcément affecté de la même manière que le trafic d’héroïne ou de cocaïne, car sa production a souvent lieu à proximité des marchés de consommation et les trafiquants sont donc moins dépendants des longs envois transcontinentaux de grandes quantités de cette drogue.

Tendances de la consommation de drogues

Plusieurs pays ont signalé des pénuries de médicaments au niveau de la vente au détail. Cela peut conduire à une diminution générale de la consommation, mais surtout des drogues consommées dans des cadres récréatifs.

Dans le cas de l’héroïne, cependant, une pénurie de l’offre peut entraîner l’utilisation de substances nocives produites localement. L’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Nord ont fait état de pénuries et certains pays de l’ancien continent ont averti que les utilisateurs sont passés au fentanyl et à ses dérivés.

Il a également été fait état d’une utilisation accrue de produits pharmaceutiques tels que les benzodiazépines, dont le prix a déjà doublé dans certaines régions. Une autre tendance néfaste résultant de la pénurie de drogues est l’augmentation de la consommation de drogues injectables et le partage du matériel d’injection, qui comporte le risque de propagation de maladies telles que le VIH/sida, l’hépatite C et le Covid-19 lui-même. Le risque d’overdose peut également augmenter chez les injecteurs qui sont infectés par le VIH-19.

La production en Amérique latine

En Amérique latine, la production de cocaïne semble également être entravée en Colombie, car les producteurs souffrent de pénuries d’essence, un produit chimique essentiel introduit clandestinement du Venezuela. De plus, les chaînes d’approvisionnement semblent être fortement affectées par les contrôles de police, ce qui pourrait amener les producteurs à stocker de grandes quantités de drogue dans le pays. Selon les autorités du pays, la pression policière a augmenté pendant la pandémie et la campagne d’éradication du cocaïer se poursuit comme prévu.

En Bolivie, cependant, le Covid-19 limite la capacité des autorités de l’État à contrôler la culture, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la production.

Au Pérou, la baisse du prix de la cocaïne laisse présager une réduction des possibilités de trafic. Cela pourrait décourager la culture du cocaïer à court terme, bien que la crise économique qui se profile à l’horizon puisse amener davantage d’agriculteurs à se lancer dans la culture de la coca dans tous les grands pays producteurs.

Une pénurie de cocaïne dans les rues est signalée aux États-Unis, et de fortes augmentations du prix de la cocaïne ont été signalées au Brésil.

L’Amérique latine devrait subir la pire crise économique de son histoire, avec une contraction de 5,3 %, comparable seulement à la Grande Dépression de 1930, où la baisse était de 5 %. L’économie du Mexique, troisième producteur mondial de pavot à opium, devrait se contracter encore plus que la moyenne régionale et mondiale de 6,5 %, et l’économie des États-Unis, son principal partenaire commercial, se contractera également. En Colombie, au Pérou et en Bolivie, les pays andins qui produisent presque toute la coca du monde, l’économie devrait se contracter de 2,6, 4,0 et 3,0 %, respectivement.

À long terme, la récession économique provoquée par la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une transformation profonde et durable des marchés des médicaments, qui ne pourra être pleinement comprise qu’après des recherches plus approfondies.

Pénurie de précurseurs

Une diminution du commerce international dans le cadre de la pandémie actuelle pourrait également entraîner des pénuries dans l’approvisionnement en précurseurs, essentiels pour la fabrication d’héroïne et de drogues de synthèse. L’approvisionnement limité au Mexique, par exemple, semble avoir perturbé la fabrication de méthamphétamine et de fentanyl, tandis qu’au Liban et en Syrie, la production de captagon est affectée. La République tchèque, en revanche, s’attend à une pénurie de méthamphétamine pour les mêmes raisons.

Les restrictions résultant du blocus pourraient également entraver la production d’opiacés, car les principaux mois de récolte en Afghanistan sont de mars à juin. En raison du Covid-19, il se peut que la main-d’œuvre ne puisse ou ne veuille pas se rendre dans les régions où le pavot à opium est cultivé dans le pays.