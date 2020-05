RCA : l’ONU alloue 12 millions de dollars pour soutenir la réponse humanitaire et lutter contre le Covid-19

Les Nations Unies ont alloué 12 millions de dollars de leur Fonds humanitaire pour soutenir la réponse multisectorielle d’urgence en République centrafricaine (RCA). Cette allocation financière d’urgence servira également à la réduction de la propagation de la pandémie de Covid-19.

« L’allocation du Fonds humanitaire permettra aux acteurs humanitaires en première ligne de couvrir les besoins humanitaires les plus critiques dans les préfectures de Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Mambéré-Kadei, Mbomou, Nana-Gribizi, Nana-Mambéré, Ombella M’Poko, Ouaka, Ouham et Ouham-Pendé », a déclaré Denise Brown, Coordonnatrice humanitaire pour la RCA.

Ce financement permettra à 34 partenaires humanitaires de mettre en œuvre des projets prioritaires dans les secteurs de la santé, l’eau-hygiène-assainissement, la gestion des sites de déplacés, les abris et articles ménagers essentiels, la nutrition, la sécurité alimentaire, la protection et la logistique.

Les besoins critiques du Plan de réponse humanitaire 2020 bénéficieront d’une enveloppe à hauteur de 9 millions de dollars, et ceux liés au Covid-19 seront couverts avec une enveloppe de 3 millions de dollars.

L’ONU a encore besoin de plus de 300 millions de dollars pour ses opérations en RCA

Ces fonds supplémentaires arrivent à point nommé d’autant que la situation humanitaire continue de se détériorer en Centrafrique.

Selon l’ONU, plus de 2,6 millions de personnes, soit la moitié de la population, a besoin d’assistance humanitaire et de protection. La RCA compte également près de 700.000 déplacés internes. Et seul le tiers de la population a accès à l’eau potable.

La République centrafricaine doit faire face à « des besoins croissants dans un environnement à indicateurs humanitaires fortement dégradés », surtout en pleine épidémie du nouveau coronavirus.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la RCA a recensé, à la date du 5 mai, 94 cas confirmés de Covid-19, mais aucun décès. Mais ce pays enregistre le deuxième taux de mortalité maternelle et le troisième taux de mortalité infantile les plus élevés du monde.

Par ailleurs, les humanitaires sont parfois exposés au danger et rencontrent des difficultés pour acheminer une aide vitale à ceux qui en ont le plus besoin. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, 121 incidents ayant touché les humanitaires ont été enregistrés au premier trimestre de l’année, dont 2 morts et 8 blessés.

A noter que le Plan de réponse humanitaire 2020 n’est financé qu’à hauteur de 28%, soit 113,4 millions de dollars sur les 401 millions requis.

« Je suis très reconnaissante envers les bailleurs de fonds pour leur confiance envers le Fonds humanitaire, car il s’agit d’un instrument de financement flexible pour une réponse humanitaire efficace, rapide et coordonnée », a relevé la Coordonnatrice humanitaire.