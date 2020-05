Covid-19 : l’ONU appelle à garantir l’égalité des droits des personnes handicapées

Le chef de l’ONU a appelé mercredi les gouvernements à placer les personnes handicapées au cœur de la réponse à la pandémie de Covid-19.

La crise du coronavirus touche tous les aspects de la société et les personnes handicapées (environ 15% de la population mondiale) sont loin d’être épargnées.

« La pandémie affecte le milliard de personnes handicapées dans le monde », a rappelé le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans un message vidéo présentant la note de synthèse produite par l’ONU sur les personnes handicapées et le Covid-19.

Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), 46% des personnes âgées de plus de 60 ans – particulièrement vulnérables au Covid-19 – vivent avec un handicap. Une femme sur cinq risque de se retrouver une situation de handicap au cours de sa vie et un enfant sur 10 est handicapé.

En temps normal, les personnes handicapées avaient déjà moins de chances de suivre des études, de bénéficier de soins de santé, de gagner leur vie ou de participer à la vie sociale. « La pandémie accentue ces inégalités et fait naître de nouvelles menaces », a alerté M. Guterres.

LIRE AUSSI | Coronavirus : qui protège les personnes handicapées ?

Les personnes handicapées vivant en résidence courent un risque plus important de contracter le virus et « sont parmi les plus touchées par cette crise en termes de décès », a rappelé le chef de l’ONU.

« Pendant la pandémie, nous devons garantir l’égalité des droits des personnes handicapées pour ce qui est de l’accès aux soins de santé et aux procédures qui sauvent la vie », a souligné le Secrétaire général qui a exhorté les gouvernements à placer les personnes handicapées au cœur de la lutte contre le Covid-19 et des efforts de relèvement, par la consultation et le dialogue.