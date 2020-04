La star congolaise Fally Ipupa se joint à d’autres artistes africains dans la lutte contre le Covid-19

Face à l’épidémie du coronavirus et en ces temps de confinement ou de semi-confinement, de nombreuses célébrités africaines se mobilisent en improvisant des chansons ou en lançant des messages de prévention à leurs fans. En République démocratique du Congo (RDC), les stars de la musique congolaise Fally Ipupa et Koffi Olomidé ont choisi les médias sociaux pour alerter et faire barrage au virus.

C’est la « voix qui compte » en RDC. Et le chanteur congolais Fally Ipupa est aussi une vedette au-delà des frontières congolaises et sûrement l’un des rares artistes francophones capable de rivaliser actuellement avec les plus grandes stars anglophones du continent africain.

Alors quand le chanteur et musicien Fally Ipupa a pris sa guitare pour marteler « Les bisous stop ! », ce message lancé sur Twitter en mars dernier n’est pas passé inaperçu.

Dans cette mélodie improvisée sur une guitare acoustique le 19 mars dernier, « Fally en mode confinement », est aussi devenu un refrain, un message qu’il va falloir se mettre en tête. A savoir « se laver les mains avec du savon, se tenir à distance, rester à la maison ». « Rester à la maison oui, oui, les gants oui, les masques oui », ajoute-t-il dans une vidéo d’une minute vue plus de 34.000 fois sur Twitter.

« Ensemble nous vaincrons coronavirus » – Fally Ipupa

A sa façon, la star congolaise sensibilise les populations congolaises et africaines à respecter les mesures prisent par les gouvernements afin d’éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. « Le seul moyen ou la seule manière de stopper son avancée, c’est de respecter les gestes barrières. C’est-à-dire, de ne plus se serrer les mains, se laver les mains plusieurs fois par jour, tousser dans son coude », a déclaré Fally Ipupa dans une vidéo d’ONU Info.

Un message à ses « chers frères et sœurs africains, congolais et de la diaspora », des bonnes pratiques à avoir pour faire barrage au virus, Fally Ipupa a ainsi joint sa voix, pour sensibiliser le public à respecter les mesures préventives contre le Covid-19. « Et par-dessus tout, autant que vous le pouvez, restez chez vous, s’il vous plait », a dit l’artiste congolais dans ce message vidéo adressé à ONU Info.

Pour cet artiste désigné en 2018 Ambassadeur de bonne volonté de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUSCO) et la voix de la lutte contre l’enrôlement d’enfants soldats, « après avoir vaincu pire (Ebola) », l’Afrique et l’humanité vaincront évidemment le nouveau coronavirus. Dans ce combat contre ce fléau qui se mènera individuellement d’abord, c’est surtout en jouant collectif qu’on arrivera à bout du Covid-19. « Ensemble nous vaincrons coronavirus », a dit la star congolaise à ONU Info.

Mais pour y arriver, l’auteur des singles « École » ou « Canne à sucre », ne se veut pas dramatique. Malgré la propagation du Covid-19, il se veut rassurant pour mieux sensibiliser ses fans dans la lutte contre l’épidémie. « Comme vous le savez, nous faisons face à une situation inédite de pandémie, comme on n’avait jamais vécu auparavant », a-t-il rappelé.

Koffi Olomidé sort une chanson titrée « coronavirus assassin »

Pour la star, qui œuvre déjà contre la malnutrition infantile et pour l’accès à l’éducation pour tous avec l’UNICEF, certains fondamentaux sont pourtant importants dans la lutte contre le virus. « Le virus ne se déplace pas », a-t-il réitéré dans son message. Une façon de prôner la prudence dosée de fermeté et de rappeler que « c’est l’homme qui transporte le virus, en ne respectant pas les consignes ».

« Voilà, c’est un petit message de votre frère, votre ami, votre compatriote, votre artiste Fally Ipupa. Que Dieu nous garde. On est ensemble. Merci », a conclu dans son message, l’artiste congolais qui a été également l’une des voix et visage de la lutte contre Ebola en RDC.

Toujours à Kinshasa, l’auteur-compositeur Koffi Olomidé a également appelé à la lutte contre le « Coronavirus Assassin » dans un clip diffusé le 30 mars dernier.

« Le virus est dehors partout, méchant, vorace et barbare. Enfermons-nous comme en temps de guerre. L’ennemi n’a pas de visage et nous, on est de tous âges, nous et ceux qu’on aime, nos enfants en bas âge. Confinons-nous et restons à la maison », chante l’artiste.

« Il faut que nous adoptions de nouveaux comportements. Il ne faut plus que dans les bus et les taxis bus nous soyons serrés les uns contre les autres », a ajouté l’autre star de la rumba congolaise, Koffi Olomidé, dans une vidéo qui montre des scènes d’ambulance, des appels de détresse. Disponible depuis le 30 mars, le morceau comptabilise déjà plus de 1,5 million de vues sur la plateforme de téléchargement en ligne YouTube.

La République démocratique du Congo comptait mercredi à midi 359 personnes testées positives. Elle déplore 25 décès, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).