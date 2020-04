Guterres : « Nous devons continuer à prouver que le multilatéralisme est utile »

A l’occasion de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à faire évoluer la coopération internationale avec son temps, alors que le monde affronte la pandémie de Covid-19

« La pandémie de Covid-19 est une tragédie qui vient nous rappeler à quel point nous sommes unis les uns aux autres. Ne connaissant pas de frontières, le virus nous lance, par sa nature, un défi planétaire. Pour le combattre, il nous faut œuvrer, ensemble, comme une même famille humaine », a souligné le chef de l’ONU dans un message vidéo.

« Pour autant, le multilatéralisme n’est pas seulement un moyen, pour nous, d’affronter des périls communs. Il nous offre aussi des chances, que nous devons saisir ensemble. L’occasion nous est offerte de reconstruire sur de meilleures bases, en bâtissant des économies et des sociétés plus inclusives et durables », a-t-il ajouté. « Il ne suffit pas de clamer les vertus du multilatéralisme : nous devons continuer à prouver qu’il est plus qu’utile. La coopération internationale doit évoluer avec son temps ».

Selon le Secrétaire général, il faut un « multilatéralisme en réseau », dans lequel la coopération entre toutes les organisations multilatérales mondiales soit renforcée et auquel les organisations régionales puissent apporter une contribution vitale.

« Il nous faut un multilatéralisme inclusif, qui repose sur des liens étroits avec la société civile, les entreprises, les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes… et où les jeunes aient voix au chapitre dans la prise des décisions qui façonneront notre avenir », a ajouté M. Guterres.

Caractère indispensable de l’ONU

De son côté, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Tijjani Muhammad-Bande, a estimé que « face aux défis croissants, nous nous rappelons le caractère indispensable de l’ONU et des institutions multilatérales en général ».

« Les fondateurs des Nations Unies ont préféré l’espoir au cynisme, l’empathie à l’indifférence et le partenariat à la méfiance. En cette 75e année de notre Organisation, nous devons rester fidèles à ces idéaux. Tout comme nous avons surmonté des défis apparemment insurmontables dans le passé, nous allons également surmonter cela – ensemble », a-t-il ajouté, en référence au Covid-19.

La Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 12 décembre 2018 et fut célébrée pour la première fois le 24 avril en 2019.

Renforcement de la coopération interparlementaire

À l’occasion de la Journée internationale du multilatéralisme, l’Union interparlementaire (UIP) a souligné pour sa part que, d’après les informations qu’elle a recueillies, les parlements du monde entier coopèrent dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

« Ce n’est que par une action et une réaction collectives que nous pourrons conjurer les menaces qui pèsent sur l’humanité, comme la pandémie que nous connaissons actuellement », a déclaré la Présidente de l’UIP, Gabriela Cuevas.

La plupart des parlements continuent de fonctionner en réduisant le nombre de réunions in situ et en privilégiant les réunions en ligne, et ce malgré les problèmes de sécurité, de technologie et de procédure que posent les séances virtuelles, a souligné l’UIP dans un communiqué de presse.

Les efforts déployés par les parlements pour continuer à fonctionner pendant la pandémie visent aussi à défendre la démocratie. En plus de soutenir les efforts mis en œuvre par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire et économique, de nombreux parlements veillent à ce que les processus démocratiques ne soient pas sacrifiés sur l’autel de l’urgence.

Les parlements qui ont accéléré la mise en place des technologies de visioconférence et de travail à distance, comme l’Argentine, le Canada, le Chili, l’Espagne et la Finlande, partagent leur expérience avec d’autres parlements plus petits.