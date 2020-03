Covid-19 : l’ONU fait don de 250 000 masques aux travailleurs de la santé de New York

Dans une déclaration, M. Guterres a indiqué que les masques font partie des stocks de l’ONU, jugés excédentaires par rapport aux besoins, et sont actuellement situés dans les installations de l’ONU à New York.

Le chef des Nations Unies a fait l’éloge des professionnels de la santé de New York qui, a-t-il dit, ont travaillé « courageusement, sans compter et sans relâche en réponse à la propagation de Covid-19 dans les arrondissements », en référence aux cinq arrondissements en lesquels la ville est administrativement divisée (Manhattan, Queens, le Bronx, Brooklyn et Staten Island).

M. Guterres a poursuivi en exprimant son espoir que l’équipement de protection « jouera un petit rôle dans le sauvetage de vies ».

Peu après la publication de cette déclaration, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré lors d’une conférence de presse que la propagation du virus désorientait les gens. L’État est bouclé et, selon M. Cuomo, le pic du virus devrait encore se situer dans trois semaines.

728 personnes sont mortes de Covid-19, a déclaré le gouverneur de New York, et l’État travaille sur trois hôpitaux dédiés aux patients atteints de Covid-19. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré vendredi que la ville avait besoin de quelque 15 000 respirateurs pour traiter les patients en état critique.

Notant que l’ONU parle« « d’une seule voix pour exprimer notre soutien résolu à cette grande ville et à son fier peuple », le Secrétaire général a exprimé son espoir que le « don modeste » de masques faciaux fasse la différence.

New York, a déclaré M. Guterres, « n’est pas seulement notre maison ou le siège des Nations Unies. C’est une capitale internationale dynamique par laquelle le monde communique, débat, fait du commerce et prospère ».

Le personnel des Nations unies et de la mission américaine travaille actuellement avec le bureau du maire pour assurer la livraison rapide des masques faciaux aux établissements médicaux de la ville