Séisme en Haïti il y a 10 ans : l’ONU rend hommage à ceux qui ont perdu la vie

Il y a dix ans, le 12 janvier 2010, à 16 heures 53 minutes et 10 secondes, heure locale, un séisme d’une magnitude 7 a frappé Haïti, faisant des centaines de milliers de morts et de blessés et des dégâts considérables.

« En ce jour, nous rendons hommage aux centaines de milliers de Haïtiennes et Haïtiens qui, voilà dix ans, ont perdu la vie dans le séisme dévastateur qui a frappé leur pays et aux millions d’autres que cette catastrophe a durement touchés », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un message vidéo.

« Nous rendons aussi hommage aux 102 membres du personnel de l’ONU, nos collègues, qui y ont trouvé la mort. Jamais je n’oublierai jamais la tristesse et l’effroi que nous avons tous ressenti dans l’Organisation lorsque nous avons compris l’ampleur de la tragédie », a-t-il ajouté. « Mes pensées vont à celles et ceux qui ont perdu des proches, des amis et des êtres chers ».

Le chef de l’ONU a souligné que depuis dix ans, Haïti a pu compter « sur la résilience de ses habitants et sur le soutien de ses nombreux amis pour surmonter cette épreuve ».

« Avec l’appui constant de la communauté internationale, Haïti s’efforce de réaliser les objectifs de développement durable, notamment par le renforcement des institutions indispensables au bien-être et à la prospérité de sa population », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, je renouvelle l’engagement des Nations Unies à aider Haïti et ses habitants à bâtir un avenir meilleur », a-t-il conclu.

Cérémonie à Port-au-Prince

A Port-au-Prince, les employés des Nations Unies étaient invités dimanche à assister à une commémoration pour marquer le 10e anniversaire du séisme sur le site de l’Hôtel Christopher, qui servait de quartier-général de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUSTAH) et qui s’est effondré lors du séisme.

Le Sous-Secrétaire général des Nations Unies Miroslav Jenča est le haut fonctionnaire de New York représentant l’ONU à cette cérémonie et à d’autres événements commémoratifs organisés par le gouvernement haïtien.

A Genève, mercredi, il y aura une autre commémoration au Palais des Nations, avec, entre autres participants, le ministre haïtien des Affaires étrangères.

Enfin, le vendredi 17 janvier, le Secrétaire général participera à une cérémonie à laquelle participeront des représentants des pays dont des citoyens ont perdu la vie dans le séisme.