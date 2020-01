Le chef de l’ONU rend hommage au sultan d’Oman, Qabous ben Saïd, décédé à 79 ans

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a présenté ses sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement et au peuple d’Oman pour le décès du sultan Qabous ben Saïd vendredi soir à l’âge de 79 ans.

« Le sultan Qabous a été à la tête d’Oman pendant 50 ans et a dirigé la transformation d’Oman en un pays prospère et stable », a déclaré le Secrétaire général dans un communiqué publié par un porte-parole de l’ONU.

Le chef de l’ONU a souligné que le sultan s’était également montré déterminé à diffuser des messages de paix, de compréhension et de coexistence dans la région et dans le monde, en gagnant le respect de son peuple et de ceux de la région et au-delà.

« Le Secrétaire général rend hommage aux contributions durables de Sa Majesté dans le domaine de la diplomatie régionale et internationale », a conclu le communiqué.

Le sultan Qabous est mort après un demi-siècle de règne. Son cousin et ministre du patrimoine et de la culture, Haitham ben Tarek, lui succède.