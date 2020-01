Parlons-nous : l’ONU lance une conversation mondiale sur l’avenir de la planète pour son 75e anniversaire

L’Organisation des Nations Unies, qui va fêter cette année son 75e anniversaire, a donné le coup d’envoi mardi de la campagne #UN75, la conversation la plus vaste et inclusive jamais tenue sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction d’un avenir meilleur pour l’humanité.

L’ONU a été fondée en 1945 pour soutenir l’action collective en faveur de la paix, du développement et de l’exercice universel des droits de la personne.

Tout au long de 2020, l’ONU engagera des « dialogues transfrontaliers, trans-sectoriels et intergénérationnels » en divers endroits du globe, avec pour objectif « d’atteindre le plus grand nombre de personnes, d’entendre leurs espoirs et leurs craintes et d’apprendre de leurs expériences ».

Pour les Nations Unies, cette campagne #UN75 doit faire naître des conversations dans tous les segments de la société – « des salles de classe aux salles de conférence, des parlements aux salles de village » – et elle mettra un accent tout particulier sur la jeunesse.

La campagne a pour dessein de formuler un projet mondial à l’horizon 2045, année du centenaire des Nations Unies, de faire mieux comprendre les menaces pesant sur l’avenir et d’encourager l’action collective pour que ce projet devienne réalité.

Participation au dialogue ouverte à tous

La participation au dialogue, en personne ou en ligne, est ouverte à toutes et tous, « sans limite ni restriction ».

Les dialogues #UN75, assortis d’une « enquête-minute » à laquelle tout le monde pourra répondre, de sondages d’opinion menés dans 50 pays et d’une analyse de sentiment effectuée par intelligence artificielle à partir de données recueillies dans les médias traditionnels et sociaux de 70 pays, vont produire un corpus de données qui alimenteront les politiques et les débats nationaux et internationaux.

« Aucun pays, aucun groupe n’est en mesure de surmonter à lui seul les problèmes complexes de notre planète. Nous devons nous réunir. Pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Votre participation à toutes et tous est absolument essentielle. Nous avons besoin de vos voix, de vos stratégies, de vos idées afin de mieux servir les femmes et les hommes du monde entier auxquels nous sommes dévoués », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Les avis et les idées ainsi rassemblés seront présentés par le Secrétaire général aux dirigeantes et dirigeants mondiaux et aux hauts responsables de l’Organisation lors d’une manifestation de haut niveau qui se tiendra le 21 septembre 2020 pour célébrer le 75e anniversaire de l’Organisation.

Celles et ceux qui souhaitent prendre part à la conversation – en personne ou en ligne – peuvent prendre connaissance des modalités de participation sur le site Web suivant : www.un.org/fr/UN75.