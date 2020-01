Message du Secrétaire général des Nations Unies à l’occasion du nouvel an, 1er janvier 2020

Je me joins à vous depuis l’Organisation des Nations Unies pour célébrer cette Nouvelle Année 2020.

Elle s’ouvre sur fond d’incertitudes et d’insécurité.

Les inégalités persistent, la haine se propage.

Les conflits prolifèrent, la planète se réchauffe.

Le changement climatique n’est pas seulement un problème de long terme, mais un danger évident et immédiat.

Nous ne pouvons pas être la génération qui se tournait les pouces pendant que la planète brûlait.

Mais il existe aussi des raisons d’espérer.

Cette année, mes vœux pour la Nouvelle Année s’adressent à notre plus grande source d’espoir : les jeunes du monde entier.

Climat, égalité des sexes, justice sociale, droits humains : votre génération est en première ligne et en première page.

Votre ferveur et votre détermination sont pour moi une source d’inspiration.

Vous réclamez un rôle qui vous revient de droit dans la construction de notre avenir.

Je suis à vos côtés.

L’ONU est à vos côtés – et l’ONU est à vous.

En 2020, l’Organisation fêtera ses 75 ans.

Nous lançons la Décennie d’action en faveur des Objectifs de développement durable, notre plan de marche vers une mondialisation équitable.

Cette année, le monde a besoin que les jeunes continuent à se faire entendre. Continuez de voir grand. Continuez de repousser les limites. Et ne lâchez rien.

Je vous souhaite une année 2020 faite de paix et de bonheur.

Je vous remercie.