Journée des droits de l’homme 2019 : exposition de documents, brochures, photos, textes, vidéos et affiches.

Dans le cadre de la Journée des droits de l’homme 2019, le CINU a organisé du 10 au 13 décembre 2019, une exposition de brochures, photos, textes, vidéos et affiches.

L’exposition visait, d’une part, à informer un large public sur les défis du thème 2019 de la Journée des droits de l’homme, et d’autre part, à promouvoir des actions et des instruments internationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

L’exposition a eu lieu dans les locaux du CINU et a reçu plusieurs visiteurs, dont des membres de la société civile, des responsables gouvernementaux, des étudiants, des membres des forces armées nationales et des journalistes.