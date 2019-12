Conférences sur les droits de l’homme dans les établissements scolaires

Dans le cadre de la commémoration de la Journée des droits de l’homme 2019, le CINU en partenariat avec l’Association des scolaires de Ouagadougou, a donné des conférences dans 10 établissements secondaires de la ville de Ouagadougou.

Le but de ces conférences, qui ont été animées par des responsables d’ONG de défense des droits humains au Burkina Faso, et qui a réuni plus de 1000 élèves dans les 10 écoles, était de sensibiliser les jeunes à leur rôle dans la protection et la défense des droits humains.

Des documents d’information des Nations Unies sur les droits de l’homme en général et sur le thème de la Journée des droits de l’homme 2019 ont été remis à chaque école après la conférence.