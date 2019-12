La corruption sape les tentatives de construction d’un monde meilleur (ONU)

Alors que nous entrons dans une décennie d’actions ambitieuses pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), l’intensification des efforts pour éradiquer la corruption et promouvoir la bonne gouvernance est « essentielle… pour tenir notre engagement mondial de ne laisser personne derrière nous », a déclaré dimanche le chef de la lutte contre la criminalité aux Nations Unies.

« La corruption affecte les gens dans leur vie quotidienne », a fait valoir Yury Fedotov, Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dans sa déclaration à l’occasion de la Journée internationale contre la corruption, qui est célébrée chaque année le 9 décembre.

Ce faisant, « la corruption sape nos efforts pour construire un monde meilleur », a-t-il ajouté.

M. Fedotov a soutenu que la corruption empêche l’accès aux ressources et aux opportunités, tout en érodant la confiance dans les institutions publiques, en compromettant le contrat social.

« Gagner la lutte contre la corruption, c’est créer les conditions nécessaires pour lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités qui en découlent », a déclaré le chef de la lutte contre la criminalité de l’ONU.

Il a attribué à la Convention des Nations Unies contre la corruption, « ratifiée presque universellement », 15 années de progrès notables dans l’incrimination de la corruption ainsi que dans le recouvrement et la restitution des avoirs volés.

Depuis maintenant dix ans, la mise en œuvre de la Convention bénéficie d’un mécanisme unique d’examen par les pairs, qui permet aux pays de prendre des mesures législatives, de renforcer leurs institutions et d’accroître leur coopération.

L’ONUDC aide la communauté internationale à traduire la Convention en actes et à faire progresser le programme mondial de lutte contre la corruption.

« Une partie importante de ce travail consiste à aider à la préparation de la toute première session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies contre la corruption en 2021 », a soutenu M. Fedotov.

En créant une dynamique inclusive pour cette occasion clé « nous devons écouter les voix des jeunes qui exigent la transparence et font bouger les choses en agissant dans leurs communautés », a-t-il déclaré.

Colère justifiée

Faisant écho à ce sentiment, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a estimé que « les gens ont raison d’être en colère. La corruption menace le bien-être de nos sociétés, l’avenir de nos enfants et la santé de notre planète. Elle doit être combattue par tous, pour tous. »

« Et comme dans leur mobilisation en faveur d’une action climatique ambitieuse et d’une mondialisation équitable, il est inspirant de voir des jeunes exiger la responsabilité et la justice comme moyen de combattre et d’éradiquer les pratiques corrompues », a-t-il ajouté.

Mettant également l’accent sur l’examen prochain des progrès accomplis et préparant la toute première session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à la lutte contre la corruption, M. António Guterres les a appelés à prendre des mesures décisives pour faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue.

« En cette Journée internationale, j’exhorte les gens du monde entier à continuer à travailler sur des solutions novatrices pour gagner la bataille contre la corruption et à veiller à ce que des ressources précieuses servent les peuples du monde entier », a-t-il déclaré.