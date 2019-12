Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage – exposition de photos, livres et affiches

Pour marquer la Journée de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage, le CINU Ouagadougou a organisé le 2 décembre 2019 dans ses locaux une exposition de photos, affiches, livres et films pour informer un large public sur le sujet.

L’exposition a accueilli 3 885 visiteurs, dont des autorités locales, des étudiants et des chercheurs, des membres de la société civile et des journalistes