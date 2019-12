Pour marquer la Journée du souvenir de l’Holocauste, le CINU Ouagadougou a organisé du 28 janvier au 1er février 2019, une exposition d’affiches sur l’Holocauste. L’exposition, qui portait sur deux séries d’affiches (Le Projet Papillon et l’Etat de la Deception), visait à expliquer l’Holocauste et à sensibiliser le public à ses causes et à ses conséquences.

Tenue au sein du CINU Ouagadougou, l’exposition a accueilli 3 226 visiteurs dont des responsables politiques, des membres des forces de défense, des membres de la société civile, des étudiants, des chercheurs, des journalistes