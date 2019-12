Exposition à l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale Nelson Mandela, le CINU Ouagadougou a organisé du 18 au 22 juillet 2019, une Exposition de photos, affiches et brochures sur la vie et l’oeuvre de Nelson Mandela.

Tenue dans les locaux du CINU, l’exposition a accueilli 2 124 visiteurs, dont des représentants du gouvernement, des membres du corps diplomatique et des organisations internationales, des membres de la société civile, des étudiants et des chercheurs et les médias. Le Message du Secrétaire général à l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela a été distribué aux visiteurs de l’exposition