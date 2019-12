Du 14 au 18 juillet 2019, la princesse Sarah de a visité le Burkina Faso.

Conseillère spéciale du PAM pour la santé et la nutrition maternelles et infantiles, elle milite activement pour que la nutrition soit un élément clé des interventions d’urgence et bénéficie d’un soutien intégré à long terme.

Le centre d’information des Nations Unies de Ouagadougou a largement contribué à promouvoir cette visite par l’intermédiaire des médias et des plateformes de communication sociale.