JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FIN DE L’IMPUNITÉ POUR LES CRIMES COMMIS CONTRE DES JOURNALISTES : 2 novembre 2019

Sans la liberté d’expression et l’existence de médias libres, il serait impossible de faire progresser l’entente, la démocratie et la réalisation des objectifs de développement durable.

Ces dernières années, cependant, les journalistes et les professionnel(le)s des médias ont vu les atteintes à leur sécurité physique s’aggraver et se multiplier. De même, leur travail pourtant crucial est entravé par des problèmes de plus en plus nombreux : menaces de poursuites, arrestations, détention, déni d’accès, absence d’enquête et de poursuites en cas d’infraction les visant, etc.