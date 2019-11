Journée des Nations Unies 2019 – Exposition au sein du CINU

Pour marquer la célébration de la Journée des Nations Unies 2019, le CINU a organisé une exposition de photos, d’affiches, de brochures et de films sur l’action de l’ONU dans divers domaines prioritaires : ODD, Paix et Sécurité, Droits de l’homme, Action pour le climat, Action humanitaire, Jeunesse, Femmes, etc.

Tenue dans les locaux du CINU du 24 au 28 octobre 2019, l’exposition a accueilli plusieurs visiteurs composés de fonctionnaires, d’élèves, d’étudiants, de membres de la société civile, et de journalistes.