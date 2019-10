Message publié à l’occasion de la Journée des Nations Unies :  24 octobre 2019

La Journée des Nations Unies nous offre l’occasion de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies, qui jour pour jour est entrée en vigueur il y a de cela 74 ans.

En cette époque de tumulte généralisé, la Charte reste notre point de repère. Et l’Organisation reste déterminée à s’attaquer envers et contre tout aux véritables problèmes auxquels les peuples sont vraiment confrontés.

Nous œuvrons en faveur d’une mondialisation équitable et d’une action climatique ambitieuse.Nous agissons en faveur des droits de la personne et de l’égalité des sexes et nous nous opposons à la haine, quelle que soit la forme qu’elle prend.Nous nous efforçons de maintenir la paix et nous portons secours à des millions de personnes prises au piège de conflits armés.L’Organisation des Nations Unies a placé la capacité d’évolution et le respect du principe de responsabilité au cœur de l’action qu’elle mène pour mieux venir en aide aux pays.

L’année prochaine, nous célébrerons le soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l’Organisation. C’est l’occasion pour nous de repenser l’avenir ensemble.

Je vous invite à prendre part à la réflexion.

Ensemble, agissons en faveur du bien-être des peuples.