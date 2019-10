74ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies : exposition de photos, affiches et brochures

Afin d’informer un large public sur la structure, le fonctionnement et les travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies et de promouvoir la 74ème session de l’Assemblé Générale , le CINU de Ouagadougou a organisé du 23 au 30 septembre 2019, une exposition de photos, d’affiches et de brochures.

L’ordre du jour de la 74ème session, les réunions de haut niveau et les priorités du nouveau président de l’Assemblée Générale des Nations Unies ont également été promus par le biais de cette exposition.

Tenue dans les locaux du CINU, cette exposition a accueilli plusieurs visiteurs, dont des étudiants, des diplomates, des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des membres de la société civile et des médias.