Message du Secrétaire général des Nations Unies, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat, 7 Octobre

La Journée mondiale de l’habitat met en lumière le rôle central que nos villes et nos communautés jouent dans la réalisation des objectifs de développement durable. Bien planifiées et intelligemment gérées, les villes peuvent nous conduire vers une croissance inclusive et un développement à faible taux d’émissions.

Dans le même temps, l’urbanisation rapide et non planifiée peut faire apparaître ou aggraver de nombreux problèmes, notamment la crise climatique.

Cette année, la célébration de la Journée mondiale de l’habitat met l’accent sur le problème des déchets, mais aussi sur la possibilité qu’offrent les technologies de pointe de transformer les déchets en richesses.

Les solutions commencent par des mesures modestes que chacun et chacune d’entre nous peut prendre pour changer le mode de fonctionnement de nos villes. Nous devons réduire la quantité de déchets que nous produisons, et, en même temps, commencer à considérer ces déchets comme des ressources précieuses, qui peuvent être réutilisées et recyclées, y compris pour produire de l’énergie.

Les technologies de pointe peuvent apporter des réponses plus intelligentes et plus économiques à ces défis du quotidien. Ainsi, l’automatisation et l’intelligence artificielle peuvent aider à trier plus efficacement les matières recyclables. Des capteurs dans les emballages intelligents peuvent contribuer à réduire les gaspillages alimentaires, tandis que d’autres technologies innovantes peuvent transformer les déchets organiques en énergies renouvelables et en compost. Et de nouveaux matériaux – comme les plastiques biodégradables de pointe – peuvent atténuer l’impact sur l’environnement.

Mais nous devons encore investir bien davantage pour améliorer véritablement notre gestion des déchets.

Si les villes prennent l’initiative et si les technologies de pointe sont couramment utilisées, nous pouvons accomplir de grandes avancées sur la voie du développement urbain durable.