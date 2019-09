Discours (partie en français) du Secrétaire général des Nations Unies devant l’Assemblée générale, New York, 24 Septembre 2019

…. Les peuples doivent jouir de libertés fondamentales que chaque pays a promis de faire respecter.

Pourtant, nous sommes aujourd’hui à un moment critique, où des droits longuement acquis sont menacés, mis à mal, détournés.

Nous observons une grande impunité, y compris pour les violations du droit international humanitaire.

Nous voyons éclore de nouvelles formes d’autoritarisme.

Et dans trop d’endroits, la disparition de l’espace civique musèle les voix des citoyens.

Des défenseurs des droits humains, des militants écologistes et des journalistes sont pris pour cible.

Jour après jour, clic après clic, d’une caméra à l’autre, les systèmes de surveillance étendent leur emprise et empiètent sur la vie privée.

Et ces fissures ne sont pas uniquement le signe d’un effondrement des règles régissant le comportement des États et de l’économie.

Elles sont plus profondes. Elles questionnent notre compassion et notre humanité.

À l’heure où l’on compte un nombre sans précédent de réfugiés et de déplacés, où est passée notre solidarité ?

Nous voyons des frontières, et surtout des cœurs, se fermer, des sociétés devenir hostiles aux étrangers.

Nous regardons des familles de réfugiés être déchirées et le droit d’asile bafoué.

Il nous faut rétablir l’intégrité du régime international de protection des réfugiés et tenir les promesses de partage des responsabilités du Pacte mondial sur les réfugiés.

Nous devons également poursuivre sur la lancée du premier Pacte mondial sur les migrations, dont l’adoption en décembre dernier marque un tournant.

Il faut renforcer la coopération internationale pour une migration régulée et ordonnée et retirer la gestion des mouvements migratoires des mains des passeurs et criminels qui s’enrichissent sur le dos des personnes vulnérables.

Les droits humains de chaque migrant doivent être respectés.

Dans le monde d’aujourd’hui, la peur connaît un triste succès.

L’isolation et la méfiance de l’autre sont utilisées à des fins politiques.

C’est la raison pour laquelle j’ai lancé deux initiatives.

La première : une stratégie à l’échelle du système des Nations Unies pour lutter contre les discours de haine.

La deuxième : un plan d’action pour soutenir la protection des sites religieux et la défense de la liberté de culte.

Toute minorité, ethnique, religieuse ou autre, doit pouvoir jouir pleinement de ses droits fondamentaux.

La cohésion sociale est rarement facile ; des efforts essentiels sont nécessaires pour que chaque communauté se sente respectée dans son identité et puisse pleinement participer à la société dans son ensemble.

À ceux qui font le choix de l’oppression ou de la division, je dis : la diversité n’est pas une menace, c’est une richesse.

Il est inacceptable qu’au XXIème siècle, des femmes et des hommes soient persécutés à cause de leur croyance, identité ou sexualité.

Nous devons, bien sûr, également garantir les droits des personnes vulnérables et marginalisées.

J’ai lancé cette année la première Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion des personnes handicapées.

Enfin, n’oublions pas la forme de discrimination la plus répandue dans le monde, une discrimination qui frappe la moitié de l’humanité : les femmes et les filles.

L’égalité des sexes est fondamentalement une question de pouvoir.

Et le pouvoir reste essentiellement aux mains des hommes – nous le voyons dans les parlements, les conseils d’administration, et même, il faut le dire, cette semaine dans les couloirs et salles de réunion des Nations Unies.

Nous devons rompre avec l’immobilisme du passé et penser les droits et la représentation des femmes comme un but commun à l’humanité toute entière.

Je m’y emploie aux Nations Unies. Chaque jour, nous œuvrons pour la parité femmes-hommes, ainsi que l’équilibre régional. Aujourd’hui, nous avons atteint la parité dans mon Conseil de direction et parmi les Coordonnateurs Résidents, c’est-à-dire celles et ceux qui pilotent le travail des Nations Unies dans chaque pays.