JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX : MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

21 septembre 2019

La paix est au cœur de tout ce que nous faisons à l’Organisation des Nations Unies.Et nous savons que la paix, ce n’est pas seulement l’absence de guerre. Ce sont des sociétés résilientes et stables où chacune et chacun jouit des libertés fondamentales et s’épanouit au lieu de devoir lutter pour satisfaire ses besoins élémentaires. Aujourd’hui, la paix est confrontée à un nouveau danger : l’urgence climatique, qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance et notre vie.

C’est pourquoi cette année, la Journée internationale de la paix sera placée sous le thème de l’action climatique. C’est aussi pourquoi j’ai convoqué un Sommet Action Climat. Il s’agit d’une crise mondiale. Ce n’est qu’en unissant nos efforts que nous pourrons faire de notre planète – la seule que nous ayons – un lieu de paix, de prospérité et de sécurité pour nous et pour les générations à venir.

En cette Journée internationale de la paix, je demande vivement à chacune et à chacun d’entre vous : de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques ; et d’exiger de vos dirigeants qu’ils en fassent de même. Nous pouvons et nous devons gagner cette lutte.