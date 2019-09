5 septembre : Journée internationale de la charité

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 appelle à renforcer l’esprit de solidarité mondiale, notamment vis-à-vis des plus pauvres et des plus vulnérables. Toutefois, la réalisation du développement durable ne peut dépendre uniquement des gouvernements. L’engagement civique, comme le bénévolat ou la philanthropie, est crucial pour transformer notre monde. La Journée internationale de la charité vise à sensibiliser le public et à mobiliser les individus, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs concernés dans le monde en vue d’aider les autres par le biais d’activités bénévoles et philanthropiques.