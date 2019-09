Organisation des Nations Unies : Melissa Fleming nommée Secrétaire générale adjointe à la communication globale

Melissa Fleming nommée Secrétaire générale adjointe à la communication globale

Melissa Fleming a été nommée au poste de Secrétaire générale adjointe à la communication. Depuis 2009, elle occupait le poste de Chef de la communication globale et Porte-parole du Haut-Commissaire au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à Genève.

Pendant qu’elle travaillait au HCR, Mme Fleming a dirigé des campagnes de sensibilisation à l’échelle mondiale à l’intention des médias, ainsi que des campagnes sur les médias sociaux et un service d’information multimédia destiné à susciter la mobilisation et l’action en faveur des réfugiés. Elle est régulièrement invitée à s’exprimer dans les médias internationaux et ses interventions font l’objet de conférences sur le site internet TED.com. Elle est l’auteur du livre « A Hope More Powerful than the Sea » et anime un podcast primé, intitulé « Awake at Night » et qui permet de mieux comprendre le métier des travailleurs humanitaires.

Mme Fleming a rejoint le HCR après avoir travaillé pour l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pendant huit ans en tant que Porte-parole et Chef des médias et de la sensibilisation. Avant de rejoindre l’AIEA, elle a dirigé l’équipe chargée des contacts avec la presse et de l’information de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Auparavant, elle avait travaillé comme spécialiste des affaires publiques à Radio Free Europe / Radio Liberty à Munich, après avoir débuté sa carrière comme journaliste. De 2016 à 2017, elle a également été Conseillère principale et Porte-parole de l’équipe de transition du Secrétaire général des Nations Unies.

Mme Fleming est titulaire d’une Maîtrise en journalisme du College of Communication de l’Université de Boston et d’une Licence d’Études