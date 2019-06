Rencontre du Comité conjoint d’orientation du portefeuille de consolidation de la paix au Burkina Faso

Le 20 juin 2019, s’est tenue dans la salle de conférences du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, la rencontre Comité conjoint d’orientation du portefeuille de consolidation de la paix au Burkina Faso.

Co-présidée par le Ministre Délégué chargé de l’Aménagement du Territoire, Mme Pauline Zouré et la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Metsi Makhetha, cette session a enregistré la participation de l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso SEM. …., d’autorités locales, de représentants des agences de mise en œuvre des projets PBF, de membres de la société civile des zones de mise en œuvre du PUS, les membres de l’Unité de coordination du PUS.

Les communications faites au cours cette rencontre ont permis de revoir l’état d’avancement du portefeuille et de faire le point sur les différentes étapes stratégiques.

A ce propos, le ministre en charge de l’Aménagement du Territoire a salué les efforts des agences de mise en œuvre du portefeuille qui ont marqué le démarrage des composantes, notamment la construction de partenariats stratégiques avec des OSC locales. Elle a ensuite rappelé l’urgence pour le portefeuille de produire des résultats sur le terrain et d’engager les partenaires à plus de célérité car les attentes des bénéficiaires vis- à- vis du PUS -BF sont fortes et pressantes.

Pour sa part, le Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a réitéré l’engagement des Nations Unies à appuyer les efforts de coordination dans le cadre du PUS. Elle a, en outre, rappelé la session de la Commission de consolidation de la paix du 16 mai 2019 consacrée à la situation au Burkina Faso qui a réaffirmé la nécessité de renforcer la cohérence, la coordination, les synergies et les complémentarités des appuis des partenaires internationaux aux priorités nationales de consolidation de la paix. La prochaine session du comité conjoint d’orientation se tiendra en septembre 2019 :