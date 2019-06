Développement d’un plan de communication sur les projets du Fonds pour la consolidation de la paix au Burkina Faso

Le Fonds de consolidation de la paix a fourni des ressources au Burkina Faso pour financer trois projets de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans ce pays. Afin de permettre une bonne compréhension de ces projets par les acteurs et partenaires concernés par leur mise en œuvre et par les populations, l’UNIC, en partenariat avec l’UNCG et le ministère de l’Économie du Burkina Faso, a élaboré un plan de communication concernant ces trois projets. Ce plan de communication a été présenté par le CINU lors de la réunion du Comité de pilotage des projets PBF du 20 juin 2019 à Ouagadougou.