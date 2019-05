Des milliers d’attaques contre l’éducation dans 34 pays ces cinq dernières années (UNESCO)

Ces nouvelles données ont été publiées alors que des représentants de haut niveau de plus de 90 pays ont participé les 28 et 29 mai à Palma de Majorque, en Espagne, à une conférence internationale pour encourager notamment les Etats qui ne l’ont pas encore fait à souscrire à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.

« Le fait que plus de 14.000 attaques aient eu lieu ces cinq dernières années dans 34 pays est bouleversant », a dit la Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation, Stefania Giannini, durant la conférence.

La conférence offre un forum pour partager des expériences, sensibiliser et accroître la visibilité de la Déclaration. C’est aussi l’occasion d’encourager une future coopération et une meilleure prise en compte des questions de genre dans la mise en œuvre de la Déclaration et des Lignes directrices.

Les nouvelles données de la GCPEA indiquent que près de 10.000 attaques se sont produites contre des écoles, notamment des établissements qui ont été bombardés, saccagés ou occupés par des forces ou des groupes armés. Neuf pays ont subi chacun plus de 500 attaques contre des écoles. Des établissements d’enseignement supérieur ont été assiégés dans au moins 20 pays à travers le monde.

Près de 90 pays ont souscrit à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles

Les recherches ont en outre révélé que dans au moins 30 pays, les écoles ont été utilisées à des fins militaires. Par ailleurs, les filles et les femmes étudiantes et enseignantes ont été directement prises pour cibles dans au moins 18 pays, victimes de bombardements d’écoles pour filles, d’enlèvements, de viols et de harcèlement.

À ce jour, 89 pays – près de la moitié de l’ensemble des États membres de l’ONU – ont souscrit à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, et se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour mettre fin au ciblage des écoles et des universités, des étudiants et du personnel.

En sa qualité d’unique institution du système des Nations Unies dotée d’un mandat dans l’enseignement supérieur, l’UNESCO appelle tous les pays à protéger l’éducation à tous les niveaux, y compris l’enseignement supérieur, des attaques perpétrées durant les conflits armés.

« Les attaques contre l’éducation sont des attaques contre le savoir et le pouvoir qu’elle procure de transformer des vies, de construire l’avenir », a dit Mme Giannini. « La nécessité de protéger l’éducation en cas de crise et de conflit – et d’en faire une force pour la réconciliation – n’a jamais été aussi pressante ».