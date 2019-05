Les Nations Unies ont rendu hommage vendredi aux soldats de la paix à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus.

100.000 Casques bleus sont actuellement déployés dans 14 opérations de paix des Nations Unies à travers le monde. Ils protègent des dizaines de millions de civils souvent au péril de leurs vies.

« Nos missions au Mali, au Soudan du Sud, en République centrafricaine (RCA), au Liban et en République démocratique du Congo (RDC) sont parmi les plus dangereuses que nous ayons jamais entreprises », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors d’une cérémonie commémorative organisée au siège de l’ONU à New York.

Les soldats de la paix de l’ONU font face à de graves menaces. Les attaques contre leurs patrouilles et leurs installations sont devenues courantes. Les maladies et les accidents dont ils sont victimes présentent également de lourdes conséquences.

« Plus de 3.800 Casques bleus militaires, policiers et civils ont perdu la vie depuis que l’ONU a déployé la première de ses 72 missions de maintien de la paix en 1948 », a rappelé le Secrétaire général.

L’année dernière, 98 membres du personnel du maintien de la paix originaires de 36 pays ont été tués au cours de leur mission.

« Bien que ce soit le nombre le plus faible de victimes en une décennie, cela reste inacceptable », a dit M. Guterres.

Selon le chef de l’ONU, les Casques bleus ont besoin de meilleures formations et de meilleurs équipements, et leurs mandats doivent être réalistes et appuyés de manière adéquate par des ressources et une volonté politique.

« Nous devons également veiller à ce que les auteurs d’attaques contre les soldats de la paix soient identifiés et traduits en justice », a rappelé le Secrétaire général, soulignant que le renforcement du maintien de la paix requiert l’engagement et l’action de tous.

119 hommes et femmes ont reçu une médaille à titre posthume

En cette Journée internationale des Casques bleus, les Nations Unies ont décoré 119 hommes et femmes de 38 pays récemment morts au service de la paix, en leur remettant, à titre posthume, la médaille Dag Hammarskjöld, du nom du deuxième Secrétaire général de l’ONU mort dans un accident d’avion alors qu’il effectuait une mission de paix dans ce qui est aujourd’hui l’actuelle RDC.

L’ONU a également salué le courage de Chancy Chitete, un soldat de la paix malawite de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO), mort après avoir sauvé son camarade Casque bleu tanzanien lors d’une attaque dans l’est de la RDC.

La « Médaille du capitaine Mbaye Diagne pour un courage exceptionnel » a été remis au défunt soldat du Malawi.