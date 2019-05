Communiqué de presse : L’ONU rend hommage à 16 Casques bleus du Tchad décédés au service de la paix

La Journée internationale des Casques bleus de l’ONU sera commémorée au Siège des Nations Unies, à New York, le vendredi 24 mai 2019. A cette occasion 16 Casques bleus du Tchad seront distingués à titre posthume de la Médaille Dag Hammarskjöld.

Sur le thème « Protéger les civils, protéger la paix », la Journée internationale des Casques bleus sera commémorée au Siège des Nations Unies à New York, ce vendredi 24 mai. Le Secrétaire général de l’ONU déposera une gerbe de fleurs en hommage à tous les soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948. M. António Guterres présidera aussi la cérémonie de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld à 119 soldats, policiers et civils morts dans les opérations de maintien de la paix, en 2018 et en 2019.

Seize membres des opérations de maintien de la paix du Tchad figurent parmi les 119 individus qui recevront à titre posthume la médaille Dag Hammarskjold : Soldat 2 Classe Douka Djar-Itno Youssouf, Soldat 2 Classe Adoudu Abdelkerim Ibraahim, Soldat 2 Classe Dahab Absramane Zakaria, Private Anatol Douba Mormongar, Hdt Delsia Dackmaissou Yohouna, S/Ltn Hery Ali Koura Mahamat, Hdt Hellou Abdallah Abdramane, Hdt Djibrine Ali Ahmat, Sergent Hamid Oumar Djouma, Hdt Souleymane Ousmane Hassaballah, Hdt Mahmat Hassane Hamid, Hdt Abdoulaye Khalid Abdelkerim; S/Ltn Siboro Tidjani Abdoulaye, Adjoint Chef Mougadam Youssouf Ahmat, Hdt Moumine Adoum Adoum, et SDT Mahamat Adam Ahmat, qui ont tous perdu la vie en servant dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Dans son message publié à l’occasion de cette Journée, le Secrétaire général a déclaré :

« Nous exprimons notre plus profonde gratitude aux plus de 100 000 membres du personnel de maintien de la paix, civils, policiers et militaires, déployés aujourd’hui de par le monde, ainsi qu’aux pays qui fournissent ces femmes et hommes courageux et dévoués. »

Le Tchad est le 15e plus gros contributeur de personnel en uniforme servant au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il déploie actuellement près de 1,500 militaires et policiers dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, en Haïti et au Mali.

New – York, 21 mai 2019

