Exposition documentaire sur la DUDH et le travail de l’ONU dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme

Dans le cadre de la commémoration de la Journée des droits de l’homme et du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le CINU a organisé le 10 décembre 2018 une exposition de documents, brochures, affiches et photos sur la DUDH et le travail de l’ONU dans le domaine de la protection. et promotion des droits de l’homme.

Tenue dans les locaux des Archives nationales du Burkina Faso le 10 décembre et au CINU du 11 au 13 décembre 2018, l’exposition a accueilli plusieurs visiteurs, dont des représentants du gouvernement et de l’administration publique, des étudiants et des chercheurs, des ONG et des associations, des diplomates, des parlementaires et des personnalités. journalistes. Le message du secrétaire général a également été distribué lors de l’exposition.