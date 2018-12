Le gouvernement du Burkina Faso et le système des Nations Unies organisé le 30 novembre 2018 à Ouagadougou (salle de conférence des douanes), la revue des programmes et projets inclus dans leur cadre de coopération, le CINU assurait la couverture médiatique de cette activité et utilisait des plates-formes de communication sociale pour promouvoir l’impact des contributions du système des Nations Unies au développement du Burkina Faso.