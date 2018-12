Célébration de la Journée internationale des Droits de l’Homme

Dans le cadre de la commémoration de la Journée des droits de l’homme et du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le CINU et le Ministère de la Justice et des Droits de l’homme du Burkina Faso ont organisé le 10 décembre 2018 à Ouagadougou une table ronde sur les réalisations, les défis et les perspectives de la DUDH.

La table ronde a rassemblé environ 200 participants issus de l’administration publique, de la société civile, du corps diplomatique, d’enseignants et d’étudiants, de la presse, etc.