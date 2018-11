Lancement du Rapport 2018 de la CNUCED

« L’entreprenariat au service de la transformation structurelle : changer de cap » : Tel est l’intitulé du Rapport 2018 sur les Pays les Moins Avancés produit par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et lancé le 19 novembre 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) en présence du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelle du Burkina Faso, M Smaïla Ouédraogo.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, le ministre Ouédraogo a indiqué que la « création d’emplois décents pour la population en forte croissance au Burkina Faso, reste l’un des défis majeurs du gouvernement. »

Ce rapport de la CNUCED « investit l’Etat d’un rôle plus actif et plus proactif dans l’émergence d’entreprises locales dynamiques et porteuse de transformation. Plus important, il invite les pays les moins avancés à ne pas négliger le rôle complémentaire que jouent les grandes entreprises, aux côtés des petites et moyennes »

Vous pouvez télécharger l’aperçu général du rapport en cliquant sur ce lien http://bit.ly/ApercuGénéral »