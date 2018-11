L’ONU et les Jeux olympiques de Tokyo 2020 vont promouvoir les objectifs de développement durable

L’Organisation des Nations Unies et le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo (Tokyo 2020) ont décidé de travailler ensemble pour favoriser la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU.

Une lettre d’intention a été signée mercredi par Alison Smale, Secrétaire générale adjointe de l’ONU pour la communication mondiale, et Toshiro Muto, Directeur général de Tokyo 2020, lors de la visite d’une délégation de l’ONU conduite par Mme Smale à Tokyo.

Les Jeux olympiques de 2020 se dérouleront du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo, au Japon, qui a déjà organisé les jeux de 1964.

En juin dernier, un haut-responsable des Nations Unies sur la question des droits de l’homme avait estimé, lors d’une visite au Japon, que les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 pouvaient être une excellente occasion pour le pays de faire des progrès sur toute une série de questions relatives aux droits de l’homme, y compris sur les questions LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes).

« Il n’y a aucune raison pour que le Japon ne devienne pas l’un des meilleurs endroits au monde pour les personnes LGBTI quand la torche olympique arrivera à Tokyo », avait déclaré le Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux droits de l’homme, Andrew Gilmour, lors d’une rencontre avec le secteur privé japonais à l’Université des Nations Unies à Tokyo.