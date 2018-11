Dans le cadre de la célébration de la Journée de l’ONU 2018, l’UNIC a organisé du 26 au 30 octobre 2018 une exposition de photos et de documents sur la connaissance et l’action de l’ONU dans les domaines de la paix et de la sécurité internationale, des droits de l’homme et du développement. Cette exposition qui s’est tenue au sein du CINU a connu la participation de plusieurs visiteurs composés d’élèves, d’étudiants, d’enseignants de fonctionnaires et de chercheurs.