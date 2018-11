Dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies 2018, le CINU a organisé le 25 octobre 2018 en partenariat avec l’association des étudiants de Ouagadougou, une conférence sur l’action de l’ONU dans les domaines de la paix et de la sécurité internationale, des droits de l’homme et du développement. Présentée par des représentants du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de l’Économie du Burkina Faso, la conférence a réuni environ 120 participants.