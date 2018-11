Le Système des Nations Unies au SIAO 2018 : Unis pour accompagner les artisans

Le salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) a officiellement clos ses portes le samedi 03 novembre 2018 au cours d’une cérémonie parrainée par le Président de l’Assemblée nationale. Cette cérémonie a aussi servi de cadre pour l’attribution de Prix spéciaux à des artisans-lauréats. Ainsi, le système des Nations Unies, dans une démarche unitaire de ses agences, a décerné ses trois prix aux lauréats suivants : M. Amadou Sidi Mohamed (Prix des Futures générations) ; l’association P3 (Prix de la Durabilité) et Mme Compaoré Renée (Prix de la Tolérance et la Paix). Le PNUD, l’OIM, l’UNFPA, le PAM et l’UNHCR ont participé à cette initiative conjointe impulsée par la Coordination du système des Nations Unies.