Le 18 septembre 2018 s’ouvre à New York, au siège de l’ONU, la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans cette perspective, le Centre d’Information des Nations unies (CINU) à Ouagadougou a organisé le 13 septembre 2018 en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, une rencontre d’information et d’échange avec une vingtaine de journalistes. Les échanges ont porté sur les enjeux de cette session et la participation du Burkina Faso.